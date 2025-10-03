В Дагестане обрушилась стена одной из сельских школ

Стена школы в дагестанском селе Арыхкент обрушилась в результате ливневых дождей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Буйнакского района Дагестана Табир Маликов.

"После недавних ливневых дождей в Арыхкенте произошли значительные разрушения: обрушилась стена школы. Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с подобной проблемой", - сказал Маликов.

По его словам, ранее одна из сторон здания также пострадала.

"Тогда была подана заявка на восстановление, администрация района выделила средства на ремонт. Сейчас, к сожалению, разрушилась вторая стена", - добавил и. о. руководителя района.