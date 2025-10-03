В Дагестане обрушилась стена одной из сельских школ
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 20:33
Стена школы в дагестанском селе Арыхкент обрушилась в результате ливневых дождей.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Буйнакского района Дагестана Табир Маликов.
"После недавних ливневых дождей в Арыхкенте произошли значительные разрушения: обрушилась стена школы. Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с подобной проблемой", - сказал Маликов.
По его словам, ранее одна из сторон здания также пострадала.
"Тогда была подана заявка на восстановление, администрация района выделила средства на ремонт. Сейчас, к сожалению, разрушилась вторая стена", - добавил и. о. руководителя района.
Последние новости
20:46
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
20:41
В Италии задержали женщину с 1,4 кг героина в желудкеДругие страны
20:33
В Дагестане обрушилась стена одной из сельских школДругие страны
20:19
Временные силы ООН в Ливане заявили, что военные ЦАХАЛ бросили в них гранатыДругие страны
20:13
Кястутис Вашкелявичюс: Литва в 2026 году увеличит расходы на оборону до 5% ВВПДругие страны
20:12
В Шеки столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
20:00
Финляндии предстоит заменить сотни российских вагонов из-за их несоответствия стандартам ЕСДругие страны
19:56
Общая стоимость государственных ценных бумаг в Азербайджане снизилась на 11%Финансы
19:53