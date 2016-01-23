​В Дагестане броневик врезался в "Газель" - погибли трое, 20 пострадавших

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Дагестане 3 человека погибли и 20 пострадали в результате ДТП с участием "Газели" и бронированной спецмашины "Тигр", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По предварительной информации, автомобиль "Жигули" выехал на полосу встречного движения, в результате чего военный спецавтомобиль "Тигр" столкнулся с пассажирской "Газелью".

"Бронированный спецавтомобиль "Тигр", в котором находились сотрудники УФСИН, направлялся на спецзадание в город Хасавюрт. По дороге попал в ДТП с участием маршрутного такси, в результате чего погибли двое гражданских и 14 пострадали, в том числе восемь сотрудников. Один из пострадавших скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

Позже агентство уточнило, что число пострадавших возросло до 20 человек.

МВД Дагестана подтвердило факт ДТП, однако не уточнило всех обстоятельств.