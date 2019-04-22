В Цюрихе неизвестные бросили зажигательное устройство на территорию консульства Турции

Стражи порядка Швейцарии задержали трех молодых людей после того, как они напали на консульство Турции в Цюрихе, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Молодые люди в возрасте 17, 18 и 19 лет кинули на территорию турецкого консульства бутылки с зажигательной смесью, из-за чего загорелось ограждение.

На место происшествия прибыли полицейские, патрулировавшие район. Подозреваемые попытались сбежать, однако стражам порядка удалось их задержать. Небольшое возгорание было быстро потушено.