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В Чили работники крупнейшего в мире медного рудника начали забастовку

В Чили работники крупнейшего в мире медного рудника начали забастовку Работники медного рудника Escondida, расположенного на севере Чили, начали забастовку, не достигнув соглашения с компанией BHP Billiton об улучшении условий труда.
Другие страны
14 августа 2024 г. 09:31
В Чили работники крупнейшего в мире медного рудника начали забастовку

Работники медного рудника Escondida, расположенного на севере Чили, начали забастовку, не достигнув соглашения с компанией BHP Billiton об улучшении условий труда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал Emol.

По его данным, профсоюз, объединяющий 2 800 работников предприятия, отклонил последнее предложение компании, контролирующей Escondida, по итогам переговоров об улучшении условий трудовых соглашений. Бастующие требуют повышения оплаты труда на фоне роста цен на медь на мировом рынке.

Дата окончания стачки пока не определена. Руководство профсоюза предупредило, что рассматривает возможность "продолжительной забастовки".

На Escondida приходится около 5% мировой добычи меди. В 2017 году забастовка работников рудника продолжалась 44 дня, что привело к росту мировых цен на этот металл.

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Версия на английском языке BHP removes striking workers at huge Chile copper mine, output at risk

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