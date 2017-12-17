В Чили пройдет второй тур президентских выборов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Чили, граждане определят человека, который возглавит страну на период 2018-2022 годов.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

Во второй тур вышли бывший президент Себастьян Пиньера и сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер. Они получили в первом туре соответственно 36,64% и 22,70% голосов. При этом для победы в первом туре кандидату требовалось набрать более 50%.

Первый тур был отмечен низкой явкой. По данным избирательной службы Чили, в голосовании приняло участие около 6,7 миллиона человек, хотя правом голоса обладают в стране около 14,3 миллиона чилийцев.