В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 21:39
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Чили.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 109 км к северо-востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 111 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Последние новости
21:39
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
21:23
Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по ГазеДругие страны
21:16
В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человекаПроисшествия
21:11
Макрон впервые не вошел в топ-50 любимых политиков французовДругие страны
20:55
Фото
На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показанияВнутренняя политика
20:51
Число погибших при пожаре в Бангладеш увеличилось до 16 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:33
Фото
Зеленский лишил гражданства Украины мэра ОдессыДругие страны
20:24
США и Британия ввели крупнейшие в истории санкции против киберпреступников в АзииДругие страны
20:09