В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 21:39
    Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Чили.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр находился в 109 км к северо-востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 111 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

