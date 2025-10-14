В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Чили.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 109 км к северо-востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 111 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.