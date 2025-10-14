Çilidə 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 22:00
Çilidə 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri 105 min insanın yaşadığı Alto Hospikio şəhərindən 109 kilometr şimal-şərqdə, ocağı isə 111 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
