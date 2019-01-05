В Чили произошел взрыв на автобусной остановке

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На остановке общественного транспорта в чилийском Сантьяго произошёл взрыв.

Как передаёт Report со ссылкой на CNN Chile, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

По данным телеканала, взрывное устройство было заложено в мусорный бак. Среди пострадавших двое венесуэльцев.

После инцидента карабинеры провели контролируемый подрыв второго подозреваемого объекта.

В апреле 2018 года сообщалось, что три человека погибли при взрыве в чилийской больнице.