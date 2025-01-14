В Чили после перестрелки на стадионе скончался 11-летний мальчик

После перестрелки на стадионе в коммуне Пеньяфлор (Чили) погиб 11-летний мальчик. Также ранен 33-летний мужчина, в которого выстрелили не менее семи раз.

После перестрелки на стадионе в коммуне Пеньяфлор (Чили) погиб 11-летний мальчик. Также ранен 33-летний мужчина, в которого выстрелили не менее семи раз.

Как передает Report, об этом сообщает издание 24Horas.

Инцидент произошел во время футбольного матча на местном поле, куда после потасовки приехал автомобиль с неизвестными, после чего началась стрельба.

Сообщается, что мальчик получил три огнестрельных ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где позднее скончался.

Мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице в Пеньяфлоре.

Местная полиция начала расследование с целью установления причин инцидента и выявления виновных лиц.