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В Чили после перестрелки на стадионе скончался 11-летний мальчик

В Чили после перестрелки на стадионе скончался 11-летний мальчик После перестрелки на стадионе в коммуне Пеньяфлор (Чили) погиб 11-летний мальчик. Также ранен 33-летний мужчина, в которого выстрелили не менее семи раз.
Другие страны
14 января 2025 г. 13:17
В Чили после перестрелки на стадионе скончался 11-летний мальчик

После перестрелки на стадионе в коммуне Пеньяфлор (Чили) погиб 11-летний мальчик. Также ранен 33-летний мужчина, в которого выстрелили не менее семи раз.

Как передает Report, об этом сообщает издание 24Horas.

Инцидент произошел во время футбольного матча на местном поле, куда после потасовки приехал автомобиль с неизвестными, после чего началась стрельба.

Сообщается, что мальчик получил три огнестрельных ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где позднее скончался.

Мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице в Пеньяфлоре.

Местная полиция начала расследование с целью установления причин инцидента и выявления виновных лиц.

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Версия на английском языке 11-year-old boy killed in stadium shooting

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