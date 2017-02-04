В Чили оценили предварительный ущерб от лесных пожаров

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Предварительный ущерб от лесных пожаров в Чили оценивается в 333 миллиона долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра финансов Родриго Вальдеса.

По его словам, эта сумма включает несколько категорий повреждений, в том числе ущерб, нанесенный лесным плантациям.

В настоящее время в семи областях Чили объявлено чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. В результате пожаров погибли 11 человек, пострадали более 150, более 6 тысяч человек эвакуированы.