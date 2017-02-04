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    В Чили оценили предварительный ущерб от лесных пожаров

    В семи областях Чили объявлено ЧП в связи с природными пожарами

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Предварительный ущерб от лесных пожаров в Чили оценивается в 333 миллиона долларов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра финансов Родриго Вальдеса.

    По его словам, эта сумма включает несколько категорий повреждений, в том числе ущерб, нанесенный лесным плантациям.

    В настоящее время в семи областях Чили объявлено чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. В результате пожаров погибли 11 человек, пострадали более 150, более 6 тысяч человек эвакуированы.

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