В Чили небольшой самолет упал в залив, два человека погибли

Баку. 26 Июнь. REPORT.AZ/ Небольшой самолет-амфибия упал в залив у чилийского острова Чилоэ.

По сообщениям Report, об этом передала в субботу на своем сайте газета La Tercera.

Согласно информации, в результате инцидента погибли два человека, еще двое пострадали.

Всего на борту самолета находились четыре человека. По предварительным данным, воздушное судно упало в воду после того, как зацепилось за провода электропередачи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавшие доставлены в близлежащую больницу.