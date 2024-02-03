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В Чили число жертв пожаров достигло 19

В Чили число жертв пожаров достигло 19 По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 22:59
В Чили число жертв пожаров достигло 19

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Mostrador со ссылкой на главу МВД Каролину Тоа.

По ее информации, на территории страны насчитывается 92 очага возгорания, 40 из которых удалось локализовать.

"Приоритет отдается пожарам в регионе Вальпараисо из-за их близости к городским районам", - приводит газета слова министра.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 28 пострадавших.

Президент Чили Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за лесных пожаров 3 февраля. Огнем было охвачено более 7 тыс. га. В нескольких районах проводится эвакуация населения.

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Версия на азербайджанском языке Çilidə meşə yanğınlarında ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb

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