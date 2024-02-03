В Чили число жертв пожаров достигло 19

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили.

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили.

Как передает Report , об этом сообщила газета El Mostrador со ссылкой на главу МВД Каролину Тоа.

По ее информации, на территории страны насчитывается 92 очага возгорания, 40 из которых удалось локализовать.

"Приоритет отдается пожарам в регионе Вальпараисо из-за их близости к городским районам", - приводит газета слова министра.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 28 пострадавших.

Президент Чили Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за лесных пожаров 3 февраля. Огнем было охвачено более 7 тыс. га. В нескольких районах проводится эвакуация населения.