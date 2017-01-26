В Чили число погибших от лесных пожаров возросло до девяти человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ До девяти человек возросло число жертв сильных лесных пожаров, бушующих в центре и на юге Чили.

Как передает Report, об этом сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Новые жертвы были обнаружены в административных областях Мауле и Био-Био. Как передает канал NTN24, сильно пострадал от огня городок Санта-Ольга в Мауле. Там сгорели порядка тысячи строений, в том числе казармы карабинеров и пожарных, школы, центр оказания медицинской помощи населению, промышленные объекты. Власти эвакуировали из Санта-Ольги 5 тысяч человек.