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    В Чикаго загорелась башня, принадлежащая Дональду Трампу

    Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Пожар начался в небоскребе высотой 58 этажей, который принадлежит миллиардеру и кандидату в президенты США Дональду Трампу, в американском городе Чикаго (штат Иллинойс).

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

    Сообщение о пожаре поступило около 9:30 утра по местному времени. На место происшествия выехали пожарные и шесть автомобилей скорой помощи.

    Пожар удалось быстро локализовать. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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