В Чикаго загорелась башня, принадлежащая Дональду Трампу

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Пожар начался в небоскребе высотой 58 этажей, который принадлежит миллиардеру и кандидату в президенты США Дональду Трампу, в американском городе Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщение о пожаре поступило около 9:30 утра по местному времени. На место происшествия выехали пожарные и шесть автомобилей скорой помощи.

Пожар удалось быстро локализовать. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.