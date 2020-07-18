В Чикаго 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

Некоторые из пострадавших были госпитализированы, правоохранители задержали по меньшей мере 12 человек

Около восемнадцати сотрудников полиции пострадали в американском Чикаго, защищая памятник мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506) от протестующих против расизма.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное издание Chicago Sun-Times со ссылкой на правоохранителей.

По сообщению газеты, инцидент произошел в пятницу вечером. Большая группа людей собралась в Грант-Парке, где расположен монумент, примерно в 16.20 по местному времени. По данным издания, в какой-то момент протестующие держались за концы веревки, накинутой на статую.

"Колумб был убийцей, Колумб был вором", - скандировала толпа, как передает газета.

Протестующие бросали в стражей порядка разные предметы, те в свою очередь применили в отношении участников акции дубинки. Демонстрантов удалось оттеснить от статуи к 20.30 по местному времени. Сообщается, что некоторые из пострадавших были госпитализированы, правоохранители задержали по меньшей мере 12 человек.

Хотя памятник все еще на месте, участники акции протеста оставили на нем надписи. На статуе появились такие лозунги, как Black Lives Matter, а также призыв к "деколонизации" Чикаго.