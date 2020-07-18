О нас
Report Georgia

В Чикаго 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

В Чикаго 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу Некоторые из пострадавших были госпитализированы, правоохранители задержали по меньшей мере 12 человек
Другие страны
18 июля 2020 г. 16:50
В Чикаго 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

Около восемнадцати сотрудников полиции пострадали в американском Чикаго, защищая памятник мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506) от протестующих против расизма.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное издание Chicago Sun-Times со ссылкой на правоохранителей.

По сообщению газеты, инцидент произошел в пятницу вечером. Большая группа людей собралась в Грант-Парке, где расположен монумент, примерно в 16.20 по местному времени. По данным издания, в какой-то момент протестующие держались за концы веревки, накинутой на статую.

"Колумб был убийцей, Колумб был вором", - скандировала толпа, как передает газета.

Протестующие бросали в стражей порядка разные предметы, те в свою очередь применили в отношении участников акции дубинки. Демонстрантов удалось оттеснить от статуи к 20.30 по местному времени. Сообщается, что некоторые из пострадавших были госпитализированы, правоохранители задержали по меньшей мере 12 человек.

Хотя памятник все еще на месте, участники акции протеста оставили на нем надписи. На статуе появились такие лозунги, как Black Lives Matter, а также призыв к "деколонизации" Чикаго.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 18 police officers injured in Chicago protest
Версия на азербайджанском языке Çikaqoda 18 polis Kolumbun abidəsini müdafiə edərkən xəsarət alıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Гвинейском заливе пираты похитили членов экипажа танкера из РФ и Украины
В Гвинейском заливе пираты похитили членов экипажа танкера из РФ и Украины
18 июля 2020 г. 15:58
Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19
Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19
18 июля 2020 г. 15:51
Во Франции загорелся готический собор XV века
Во Франции загорелся готический собор XV века
18 июля 2020 г. 12:56
Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
18 июля 2020 г. 10:00
В Казахстане коронавирусом заразились около 70 тыс. человек
В Казахстане коронавирусом заразились около 70 тыс. человек
18 июля 2020 г. 08:57
Третья за неделю казнь прошла в США
Третья за неделю казнь прошла в США
18 июля 2020 г. 08:48
Врач призвал обязательно привиться от сезонного гриппа из-за COVID-19
Врач призвал обязательно привиться от сезонного гриппа из-за COVID-19
18 июля 2020 г. 08:13
В Бразилии выявили более 34 тыс. новых случаев COVID-19
В Бразилии выявили более 34 тыс. новых случаев COVID-19
18 июля 2020 г. 07:24
Трамп не будет просить каждого американца носить маски
Трамп не будет просить каждого американца носить маски
18 июля 2020 г. 05:16
В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн.
В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн.
18 июля 2020 г. 04:57

Последние новости

17:25
Президент Сербии поступил в спортивную школу детских тренеров Другие страны
17:18
Группа медицинских работников из России будет работать в Сумгайыте Здравоохранение
17:08
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед зданием посольства Армении в Берлине Диаспора
16:50
В Чикаго 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу Другие страны
16:35
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 75 объектах Здравоохранение
16:10
Шойгу: Внезапные проверки в ВС РФ не связаны с событиями на армяно-азербайджанской границе Нагорно-карабахский конфликт
16:07
В МВД разбираются с поведением "влюбленного" полицейского Происшествия
15:58
В Гвинейском заливе пираты похитили членов экипажа танкера из РФ и Украины Другие страны
15:51
Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19 Другие страны
15:45
Даргяхлы: В подразделениях Армении царят хаос и недисциплинированность Нагорно-карабахский конфликт
15:42
Политолог: Провокация против Азербайджана – очередная проблема для Пашиняна  Нагорно-карабахский конфликт
15:02
В Азербайджане более 23 500 граждан записались в армию добровольцами Армия
14:38
Министры обороны Азербайджана и России провели переговоры Внешняя политика
14:31
ФотоМинобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы Нагорно-карабахский конфликт
14:27
Минобороны: Лечение большей части раненых завершено Армия
Вся новостная лента