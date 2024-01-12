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В Черном море пропал матрос вышедшего из Новороссийска сухогруза

В Черном море пропал матрос вышедшего из Новороссийска сухогруза Один из членов экипажа сухогруза, вышедшего из Новороссийска в сторону турецкого порта Искендерун, пропал в международных водах Черного моря. Предположительно, матрос упал в море во время уборки.
Другие страны
12 января 2024 г. 16:01
В Черном море пропал матрос вышедшего из Новороссийска сухогруза

Один из членов экипажа сухогруза, вышедшего из Новороссийска в сторону турецкого порта Искендерун, пропал в международных водах Черного моря. Предположительно, матрос упал в море во время уборки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global.

"Сухогруз длиной 180 метров с 23 турецкими членами экипажа на борту следовал из российского порта Новороссийск в порт Искендерун (…). Во время плавания в международных водах турецкий моряк, отвечавший за уборку, пропал. Остальные члены экипажа провели обыск на борту, но не нашли его", - сообщил телеканал.

Капитан корабля проинформировал с случившемся береговую охрану, к месту происшествия были высланы катера и вертолет. На время поисков мужчины судно приостановило движение.

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Версия на английском языке Sailor of dry cargo ship leaving Russia’s Novorossiysk disappears in Black Sea

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