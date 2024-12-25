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В Черном море обнаружили носовую часть танкера "Волгонефть-239"

В Черном море обнаружили носовую часть танкера "Волгонефть-239" Специалисты с помощью эхолота обнаружили в Черном море носовую часть потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239".
Другие страны
25 декабря 2024 г. 15:10
В Черном море обнаружили носовую часть танкера Волгонефть-239

Специалисты с помощью эхолота обнаружили в Черном море носовую часть потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что водолазы проверят ее на предмет утечки нефтепродуктов.

Специалисты продолжают мониторить прибрежную линию на протяжении 160 км и акваторию, чтобы выявить загрязненные мазутом участки.

Отмечается, что разрозненные пятна удаляют с помощью биосорбента.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

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