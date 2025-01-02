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В Черногории в результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе двое детей

В Черногории в результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе двое детей В результате стрельбы, которую открыл вооруженный преступник в городе Цетинье в Черногории, погибли 12 человек, в том числе двое детей.
Другие страны
2 января 2025 г. 11:13
В Черногории в результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе двое детей

В результате стрельбы, которую открыл вооруженный преступник в городе Цетинье в Черногории, погибли 12 человек, в том числе двое детей.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTCG.

Ранее сообщалось о гибели 10 человек.

Массовое убийство произошло вечером 1 января из-за ссоры по бытовой почве в одном из местных баров.

Подозреваемый в убийстве - 45-летний Ацо Мартинович, которого в прошлом задерживали за незаконное хранение оружия.

Поссорившись в баре с одним из посетителей, он ушел домой за оружием, вернулся и застрелил хозяина заведения и еще несколько человек. Затем он открыл стрельбу на улице.

По данным прокурора, в общей сложности убийства были совершены в пяти разных местах. В том числе, Мартинович убил семью владельца бара, включая двух детей.

Когда полиция прибыла для задержания преступника, он попытался покончить жизнь самоубийством и умер по пути в больницу.

В Черногории в связи с массовым убийством в Цетине объявлен трехдневный траур.

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Версия на азербайджанском языке Monteneqroda atışma nəticəsində 12 nəfər həlak olub

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