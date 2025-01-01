В Черногории при стрельбе в кафе погибли семь человек

В результате стрельбы в одном из кафе города Цетинье в Черногории погибли по меньшей мере семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Преступник в бегах.

В результате стрельбы в одном из кафе города Цетинье в Черногории погибли по меньшей мере семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Преступник в бегах.

Как передает Report , об этом сообщает национальное телевидение RTCG.

"Сегодня в одном из заведений общественного питания в Цетинье произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Вооруженный нападавший скрылся с места происшествия. Управление полиции призывает граждан сохранять спокойствие и не покидать свои дома. По информации RTCG, число погибших составляет не менее семи человек, ранен один человек", - говорится в сообщении с уточнением, что "нападавший убил двух несовершеннолетних".

По информации местного управления полиции 45-летний мужчина "применив огнестрельное оружие, лишил жизни нескольких человек, вооруженным покинул заведение и скрылся с места происшествия".

"Сообщаем общественности, что это единичное происшествие и оно не связано с разборками организованных криминальных групп. Для урегулирования кризисной ситуации на место направлены специальные подразделения полиции", - говорится в заявлении правоохранительного ведомства.