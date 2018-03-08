В Черное море вошел американский десантный корабль

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) вошел в акваторию черного моря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Twitter-аккаунте турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.

Американские военные корабли регулярно входят в Черное море. В частности, в середине февраля эсминцы "Карни" и "Росс", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в акваторию моря.