В Чёрное море прибыли два американских эсминца

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Чёрное море вошли два эсминца ВМС США Сarney и Ross.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Carney присоединился к эсминцу Ross 17 февраля «для проведения морских операций по безопасности».

«Второй корабль ВМС США (прибыл) в Черное море в рамках графика, позволяющего поддерживать оперативное присутствие ВМС США в регионе», — говорится в сообщении.

По словам командира эсминца Carney вице-адмирала Кристофера Грэди, решение о совместном пребывании двух кораблей в Черном море было принято для «профилактики, а не противодействия».