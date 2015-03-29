Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Чехию въехали три колонны американских войск, направляющиеся из Польши в Германию. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на "Радио Свобода".

Войска США направляются на базы в Германии после учений в Польше. Их передвижение по стране сопровождается митингами протеста или, напротив, поддержки пребывания американских сил в Европе.

Report отмечает, что колонны встретятся на окраине Праги, проведут там День открытых дверей, а 1 апреля покинут страну.

Ранее стало известно, что британские ВВС провели учения по сценарию отражения "российской угрозы".