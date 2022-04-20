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В Чехии зафиксировали кибератаки на сайты аэропортов и железной дороги

В Чехии зафиксировали кибератаки на сайты аэропортов и железной дороги Кибератаки на сайты аэропортов, железной дороги, государственных и муниципальных учреждений, а также коммерческих компаний зарегистрированы в Чехии.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 12:20
В Чехии зафиксировали кибератаки на сайты аэропортов и железной дороги

Кибератаки на сайты аэропортов, железной дороги, государственных и муниципальных учреждений, а также коммерческих компаний зарегистрированы в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Mlada fronta Dnes со ссылкой на Национальное управление кибернетической и информационной безопасности.

Сообщается, что речь идет о так называемых DDoS-атаках, когда из-за границы на чешские сайты одновременно поступает чрезмерное количество запросов, и из-за перегруженности серверов они выводятся из строя. Чешские железные дороги, в частности, не могут осуществлять онлайн-продажи билетов, отмечает газета.

Нацуправление кибернетической и информационной безопасности распространило предупреждение о повышенной угрозе хакерских атак на объекты в Чехии из-за ситуации на Украине. Эксперты предупреждают о возможных попытках взлома компьютерных сетей стратегически важных госучреждений и предприятий, сайтов по оказанию услуг населению и СМИ.

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Версия на английском языке Czech websites come under cyber attack

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