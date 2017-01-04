В Чехии впервые за последние 10 лет обнаружен птичий грипп

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Случаи птичьего гриппа впервые за последние 10 лет зафиксированы на юго-востоке Чехии у нескольких десятков домашних птиц.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, один случай птичьего гриппа подтвержден в Знойемском районе, затем в двух хозяйствах в Моравском Крумлове.

В районах заражения создается трехкилометровая охранная зона, а также 10-километровые контрольные зоны. Обследование подтвердило высокопатогенный штамм птичьего гриппа типа Н5. Далее проверяется подозрение о подтипе N8.