В Чехии в течение трех недель умерли от гриппа 50 человек

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Эпидемия гриппа в Чехии в течение трех недель привела к смерти 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Государственный медицинский институт.

"Тяжелее других переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет. Остальным было от 25 до 59 лет", — говорится в сообщении.