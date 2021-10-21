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В Чехии ужесточили противоэпидемические меры

В Чехии ужесточили противоэпидемические меры В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Чехии правительство приняло решение об ужесточении ряда противоэпидемических мер, в частности, вновь стало обязательным ношение респираторов в помещениях и контроль в ресторанах документов о вакцинаци
Другие страны
21 октября 2021 г. 04:56
В Чехии ужесточили противоэпидемические меры

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Чехии правительство приняло решение об ужесточении ряда противоэпидемических мер, в частности, вновь стало обязательным ношение респираторов в помещениях и контроль в ресторанах документов о вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду журналистам глава минздрава Адам Войтех.

"За прошедшие сутки число новых больных коронавирусом в республике возросло вдвое по сравнению с тем же днем на минувшей неделе. Прогноз по дальнейшему распространению болезни неутешительный. В связи с этим правительство приняло решение ужесточить некоторые противоэпидемические меры. С 25 октября вновь становится обязательным ношение респираторов во всех внутренних помещениях, включая рабочие офисы. С 1 ноября персонал ресторанов и других заведений общепита должен будет контролировать у гостей документы о вакцинировании или перенесённой болезни", - сказал Войтех.

Кроме того, как отметил министр, кабмин отменил бесплатные тесты на наличие коронавируса, оставив их лишь для людей до 18 лет, а также для тех, кому медиками рекомендовано не вакцинироваться.

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