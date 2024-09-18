В Чехии ущерб от наводнения оценили в более 440 млн долларов

Министр финансов Чехии Збынек Станъюра заявил, что ущерб от наводнения составит десятки млрд крон (более 440 млн долларов).

Министр финансов Чехии Збынек Станъюра заявил, что ущерб от наводнения составит десятки млрд крон (более 440 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство CTK.

По его информации, глава Минфина в понедельник рассказал, что ущерб от наводнения составит десятки млрд крон. Станъюра отметил, что, если в нынешний бюджет потребуется внести поправки, он хочет провести переговоры с оппозицией для их быстрого одобрения. В утвержденном государственном бюджете дефицит составляет 252 млрд крон, однако, по словам министра, сейчас в резерве остался только 1 млрд крон. Станъюра подчеркнул, что чешский бюджет никогда не предусматривал достаточного резерва на покрытие катастрофы такого масштаба, как нынешние наводнения, пишет агентство. Также правительство приняло решение создать рабочую группу, которая займется финансированием восстановления после наводнения. Ее возглавит глава Минфина, сообщает агентство.

Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Из-за большого количества дождей, выпавших в Альпах, уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае, поднялся. Последствия наводнений ощутили на себе жители нескольких стран Центральной Европы. В Чехии ливни сопровождались порывами шквального ветра. Без света в стране, как отметило агентство CTK, в выходные оставались около 135 тыс. домохозяйств. В понедельник же без электричества оставались порядка 61 тыс. человек.