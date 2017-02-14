В Чехии самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Чехия в настоящее время имеет самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе – 3,5%, это ведет к проблемам в экономике, поскольку фирмам и предприятиям катастрофически не хватает работников.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник пражский портал Novinky со ссылкой на экспертов в этой сфере.

"Фирмы все чаще сообщают о недостатке как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. И это становится все более серьезным препятствием для роста производства в нашей крупнейшей отрасли – промышленности", — заявил изданию экономист Чехословацкого торгового банка (ЧСТБ) Петр Дуфек.

По данным европейского статистического агентства Eurostat, уровень безработицы в Чехии на начало января 2017 года составил 3,5%, на втором месте в ЕС по этому показателю находится Германия – 3,9%, третье место делят Венгрия и Мальта – по 4,5%.

Согласно исследованию Экономической палаты республики, сейчас на рынке рабочей силы не хватает около 150 тысяч человек, из-за чего сотни фирм и предприятий нередко вынуждены отказываться от новых заказов. При этом из 400 тысяч зарегистрированных на бирже труда безработных многие уже потеряли свою квалификацию, а другие никогда ее не имели.