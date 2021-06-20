В Чехии разбился самолет, есть погибший

Спортивный самолет разбился недалеко от города Писек на юге Чехии. На его борту находились два человека, один из которых погиб.

Спортивный самолет разбился недалеко от города Писек на юге Чехии. На его борту находились два человека, один из которых погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Зузана Файтова.

"У села Йсцковице в районе города Писек разбился спортивный самолет. Погиб один из двух человек, которые находились на его борту. Тяжелораненый доставлен в больницу", - отметила она.

Причины крушения спортивного самолета пока не установлены. Создана комиссия экспертов, которая расследует обстоятельства трагедии.