В Чехии распространяется высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа

У домашних гусей в одном из сел в Центральной Чехии выявлен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1.

У домашних гусей в одном из сел в Центральной Чехии выявлен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Ранее министерство проинформировало о вспышке птичьего гриппа в Трхове-Душники. Заболевание было выявлено у пяти домашних гусей в одном из приусадебных хозяйств села.

Это уже 39-й случай вспышки птичьего гриппа в текущем году в Чехии. В связи с заболеванием в республике за последние восемь с половиной месяцев был произведен забой около 250 тыс. особей домашней птицы.