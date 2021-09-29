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В Чехии распространяется высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа

В Чехии распространяется высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа У домашних гусей в одном из сел в Центральной Чехии выявлен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1.
Другие страны
29 сентября 2021 г. 20:54
В Чехии распространяется высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа

У домашних гусей в одном из сел в Центральной Чехии выявлен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Ранее министерство проинформировало о вспышке птичьего гриппа в Трхове-Душники. Заболевание было выявлено у пяти домашних гусей в одном из приусадебных хозяйств села.

Это уже 39-й случай вспышки птичьего гриппа в текущем году в Чехии. В связи с заболеванием в республике за последние восемь с половиной месяцев был произведен забой около 250 тыс. особей домашней птицы.

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