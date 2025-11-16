Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Чехии подтвердили пятый крупный очаг птичьего гриппа

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 22:44
    В Чехии подтвердили пятый крупный очаг птичьего гриппа

    Ветеринары подтвердили появление пятого в году крупного очага распространения птичьего гриппа в Чехии.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Марека Выборного сообщило информационное агентство ČTK.

    Высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 выявлен на птицеферме в городе Блатна в южной части Чехии. Уничтожению подлежат около 2,5 тыс. находящихся там домашних уток.

    Отмечается, что это хозяйство ранее уже сталкивалось с подобной проблемой. В 2017 году из-за птичьего гриппа на ферме было забито примерно 27 тыс. уток и ликвидировано почти 60 тыс. яиц.

    В 2025 году птичий грипп был выявлен на пяти крупных чешских птицефермах. Четыре крупных очага ветеринары установили на этой неделе. Было забито и подлежит уничтожению в общей сложности свыше 70 тыс. особей домашних птиц.

