Çexiyada son 11 ayda beşinci quş qripi epidemiyası qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 00:41
Baytarlar Çexiyada bu il beşinci böyük quş qripi epidemiyasının baş verdiyini təsdiqləyiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın kənd təsərrüfatı naziri Marek Vıbornıya danışıb.
Onun sözlərinə görə, Çexiyanın cənubundakı Blatna şəhərindəki quşçuluq fermasında yüksək patogen H5N1 quş qripi virusu aşkar edilib. Orada saxlanılan təxminən 2500 ev ördəyi məhv edilib. Qeyd olunub ki, bu təsərrüfat əvvəllər də oxşar problemlə üzləşib.
2017-ci ildə quş qripi səbəbindən təxminən 27 000 ördək kəsilib və 60 000-ə yaxın yumurta məhv edilib. 2025-ci ildə beş böyük Çex quşçuluq fermasında quş qripi aşkar edilib. Baytarlar bu həftə dörd əsas epidemiya aşkar etdilər. Ümumilikdə 70.000-dən çox ev quşu kəsilmiş və məhv edilməkdədir.
Son xəbərlər
01:40
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutubFutbol
01:13
Pentaqon cinayətlə mübarizə üçün göndərilən 400 əsgərini geri çağırırDigər ölkələr
00:41
Çexiyada son 11 ayda beşinci quş qripi epidemiyası qeydə alınıbDigər ölkələr
00:10
Xırdalan-Saray yolunda avtomobil piyadanı vurub öldürübHadisə
00:07
Venesuela ilə gərginliyin fonunda ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi Karib hövzəsinə gəlibDigər ölkələr
00:00
Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd edilirDaxili siyasət
23:42
Ayxan Abbasov: "Fransa millisinə qol vurmaq da çətindir"Futbol
23:28
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən yanğın söndürülübHadisə
23:18