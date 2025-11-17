İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Çexiyada son 11 ayda beşinci quş qripi epidemiyası qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 00:41
    Çexiyada son 11 ayda beşinci quş qripi epidemiyası qeydə alınıb

    Baytarlar Çexiyada bu il beşinci böyük quş qripi epidemiyasının baş verdiyini təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın kənd təsərrüfatı naziri Marek Vıbornıya danışıb.

    Onun sözlərinə görə, Çexiyanın cənubundakı Blatna şəhərindəki quşçuluq fermasında yüksək patogen H5N1 quş qripi virusu aşkar edilib. Orada saxlanılan təxminən 2500 ev ördəyi məhv edilib. Qeyd olunub ki, bu təsərrüfat əvvəllər də oxşar problemlə üzləşib.

    2017-ci ildə quş qripi səbəbindən təxminən 27 000 ördək kəsilib və 60 000-ə yaxın yumurta məhv edilib. 2025-ci ildə beş böyük Çex quşçuluq fermasında quş qripi aşkar edilib. Baytarlar bu həftə dörd əsas epidemiya aşkar etdilər. Ümumilikdə 70.000-dən çox ev quşu kəsilmiş və məhv edilməkdədir.

    Çexiya Quş qripi toyuq
