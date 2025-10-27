В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 19:14
    Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком между населенными пунктами Белчице и Бржезнице в Чехии.

    Как передает Report со ссылкой на чешские СМИ, об этом сообщил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Чешских железных дорог Мартин Кавка.

    По данным пресс-секретаря службы скорой помощи Среднечешского края Моники Новаковой, медицинская помощь была оказана шести пострадавшим, один из которых с тяжелыми травмами был доставлен вертолетом в больницу города Пльзень.

    По словам представителя полиции Павла Труксы, в результате аварии пострадали машинист поезда и водитель грузовика, которого спасателям пришлось извлекать из кабины. В поезде находились около 20 пассажиров, все они были эвакуированы.

    Новакова уточнила, что кроме одного тяжелораненого, трое человек с легкими травмами были доставлены в больницу города Пршибрам, а еще двое получили помощь на месте происшествия.

