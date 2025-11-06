Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Чехии ожидается отставка кабмина

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 04:17
    В Чехии ожидается отставка кабмина

    Учредительное заседание Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента завершилось, в ближайшее время ожидается отставка действующего правительства страны, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Deník N.

    Действующий кабмин соберется на свое заседание в первой половине дня 6 ноября. Вынесен вопрос о его подаче в отставку. Чешские СМИ проинформировали ранее, что она может произойти в тот же день. Официально отставку правительства принимает президент республики, который, согласно действующей практике, должен поручить премьеру и министрам исполнять обязанности до назначения им нового кабмина.

    Отметим, что в Чехии 3 и 4 октября состоялись выборы в Палату депутатов. Наибольшего успеха добились находившиеся в оппозиции политические движения ANO ("Акция недовольных граждан"), "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты". 3 ноября они заключили соглашение о создании правительственной коалиции. Кандидатом в премьеры является лидер ANO экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. 5 ноября спикером нижней палаты парламента нового созыва был избран председатель SPD Томио Окамура. Бабиш рассчитывает, что формируемый кабмин, который будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты, приступит к работе не позже середины декабря.

    Чехия Кабмин отставка
