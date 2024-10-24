В Чечне совершено нападение на сотрудников Росгвардии, есть погибший

В Чечне неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, один военнослужащий погиб, второй - ранен.

В Чечне неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, один военнослужащий погиб, второй - ранен.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Около полудня в районе станицы Петропавловская Грозненского района неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

По данным российских СМИ со слов очевидцев, злоумышленники обстреляли грузовой автомобиль марки "Урал", а затем скрылись.

На месте преступления работают следователи, ведутся поиски нападавших.