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В частично обрушившемся доме на Тайване заблокированы восемь человек

В частично обрушившемся доме на Тайване заблокированы восемь человек Восьмиэтажный жилой дом частично обрушился и наклонился в результате землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 06:01
В частично обрушившемся доме на Тайване заблокированы восемь человек

Восьмиэтажный жилой дом частично обрушился и наклонился в результате землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова, восемь человек остаются заблокированными внутри.

Первый этаж здания на перекрестке улиц Чжуншань и Чунцин оказался разрушен, а сам дом сильно накренился, но устоял. Прибывшие на место спасатели при помощи пожарных лестниц вытаскивают жильцов из окон.

Землетрясение произошло в 07:58 по пекинскому времени (03:58 по бакинскому времени) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. После него в указанном районе было зафиксировано свыше 20 афтершоков.

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