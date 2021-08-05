О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Чаде террористы убили 24 военнослужащих

В Чаде террористы убили 24 военнослужащих По меньшей мере 24 военнослужащих Чада убиты на юго-западе страны боевиками из террористической группировки "Боко харам".
Другие страны
5 августа 2021 г. 15:43
В Чаде террористы убили 24 военнослужащих

По меньшей мере 24 военнослужащих Чада убиты на юго-западе страны боевиками из террористической группировки "Боко харам".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Agence France-Presse со ссылкой на официальные лица Чада.

"Подразделение, задействованное в патрулировании, было атаковано в момент, когда солдаты сделали привал. Убиты 24 военнослужащих, есть раненые и пропавшие без вести". Атака террористов была проведена на острове Чуку-Телиа на озере Чад.

Район озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Камеруна, Нигера и Чада, превратился в эпицентр террористической угрозы в зоне Сахеля. В южных и западных окрестностях озера действуют структуры созданной в 2002 году в Нигерии группировки "Боко харам". Там также расположены опорные базы группировки "Исламского государства в Западной Африке" (ISWAP, структуры террористической группировки "Исламское государство", ИГ). ISWAP возникла весной 2015 года при расколе "Боко харам".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
5 августа 2021 г. 13:36
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
5 августа 2021 г. 13:31
Из Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
ФотоИз Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
5 августа 2021 г. 11:52
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
5 августа 2021 г. 11:11
Введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск
ФотоВведены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск
5 августа 2021 г. 10:34
С сегодняшнего дня Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран
С сегодняшнего дня Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран
5 августа 2021 г. 00:00
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
4 августа 2021 г. 18:30
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
4 августа 2021 г. 18:04
Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане
Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане
4 августа 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi