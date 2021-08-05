В Чаде террористы убили 24 военнослужащих

По меньшей мере 24 военнослужащих Чада убиты на юго-западе страны боевиками из террористической группировки "Боко харам".

По меньшей мере 24 военнослужащих Чада убиты на юго-западе страны боевиками из террористической группировки "Боко харам".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Agence France-Presse со ссылкой на официальные лица Чада.

"Подразделение, задействованное в патрулировании, было атаковано в момент, когда солдаты сделали привал. Убиты 24 военнослужащих, есть раненые и пропавшие без вести". Атака террористов была проведена на острове Чуку-Телиа на озере Чад.

Район озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Камеруна, Нигера и Чада, превратился в эпицентр террористической угрозы в зоне Сахеля. В южных и западных окрестностях озера действуют структуры созданной в 2002 году в Нигерии группировки "Боко харам". Там также расположены опорные базы группировки "Исламского государства в Западной Африке" (ISWAP, структуры террористической группировки "Исламское государство", ИГ). ISWAP возникла весной 2015 года при расколе "Боко харам".