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В Чаде из-за наводнений погибли более 500 человек

В Чаде из-за наводнений погибли более 500 человек В Чаде в результате наводнений погибли не менее 500 человек.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 23:22
В Чаде из-за наводнений погибли более 500 человек

В Чаде в результате наводнений погибли не менее 500 человек.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Бюро координации гуманитарных вопросов Чада.

"Из 503 погибших 83 приходятся на северную область Тибести, расположенную в центре пустыни Сахара. Пострадали свыше 318 тыс. семей", - говорится в сообщении.

Согласно информации, стихийное бедствие охватило все 23 региона страны, разрушены около 212 тыс. жилых домов, уничтожены посевы сельхозкультур на площади примерно 357 тыс. га.

Отмечается, что власти начали работы по ликвидации последствий наводнения, в столице Нджамене и других городах созданы пункты временного размещения беженцев.

Всего примерно 4 млн человек пострадали от беспрецедентных наводнений, охвативших страны Западной и Центральной Африки. Больше других затронуты Нигерия, Чад, Мали, Гвинея, Нигер, Камерун, Гана и Либерия, где погибли сотни людей, уничтожены обширные посевные площади сельхозкультур.

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