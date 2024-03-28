В церкви будет выставлена новообретенная картина Рафаэля

В церкви будет выставлена новообретенная работа Рафаэля, известного художника эпохи Возрождения.

В церкви будет выставлена новообретенная работа Рафаэля, известного художника эпохи Возрождения.

Как передает Report, произведение было куплено французским коллекционером в Лондоне в 2023 году за 35 000 евро. В ноябре в результате лазерного анализа было установлено, что это “портрет Марии Магдалины” итальянского художника Рафаэля (1483-1520).

Портрет будет выставлен на обозрение 20 апреля в базилике Святой Магдалины во французском департаменте Вар. Коллекционер, не желающий раскрывать свое имя, намерен после выставки подарить произведение какому-нибудь музею.