О нас

В церкви будет выставлена новообретенная картина Рафаэля

В церкви будет выставлена новообретенная картина Рафаэля В церкви будет выставлена новообретенная работа Рафаэля, известного художника эпохи Возрождения.
Другие страны
28 марта 2024 г. 04:50
В церкви будет выставлена новообретенная картина Рафаэля

В церкви будет выставлена новообретенная работа Рафаэля, известного художника эпохи Возрождения.

Как передает Report, произведение было куплено французским коллекционером в Лондоне в 2023 году за 35 000 евро. В ноябре в результате лазерного анализа было установлено, что это “портрет Марии Магдалины” итальянского художника Рафаэля (1483-1520).

Портрет будет выставлен на обозрение 20 апреля в базилике Святой Магдалины во французском департаменте Вар. Коллекционер, не желающий раскрывать свое имя, намерен после выставки подарить произведение какому-нибудь музею.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rafaelin yeni tapılan əsəri sərgiyə çıxarılacaq

Самое важное

Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi