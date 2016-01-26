В центре Стокгольма прозвучал взрыв, никто не пострадал

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Полиция и спасательные службы Стокгольма прибыли во вторник на улицу Норрландсгатан по вызову в связи со взрывом в центре столицы. Стражи порядка пока не сообщают подробностей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, никто не пострадал.

"Прозвучал громкий взрыв, было много дыма. Люди испугались, из близлежащего ресторана выбежали посетители. На асфальте повсюду - осколки стекла", - рассказал оказавшейся на месте происшествия депутат парламента Ханиф Бали в интервью телеканалу СВТ.

Полиция оцепила место происшествия, техники проводят расследование, выясняя причины произошедшего.