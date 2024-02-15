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В центре Рима прошла акция протеста аграриев с тракторами

В центре Рима прошла акция протеста аграриев с тракторами 11 тракторов проехали в сопровождении машин полиции по центру Рима. Конечным пунктом назначения стал древнеримский ипподром Большой цирк, выглядящий сейчас как огромное поле. Там прошла манифестация с участием не более 1 тыс. человек.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 22:14
В центре Рима прошла акция протеста аграриев с тракторами

11 тракторов проехали в сопровождении машин полиции по центру Рима. Конечным пунктом назначения стал древнеримский ипподром Большой цирк, выглядящий сейчас как огромное поле. Там прошла манифестация с участием не более 1 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ее участники - фермеры, собравшиеся со всей Италии, размахивали национальными триколорами и флагами своих регионов. Основное требование - обеспечить им достойные условия труда. Они возражают против нелояльной конкуренции при сельхозимпорте из третьих стран, не входящих в ЕС, а также со стороны больших межнациональных аграрных концернов, сбивающих цену и качество продукции. Протестующие требуют, чтобы их продукция не оплачивалась ниже, чем себестоимость ее производства, а также выступают против политики Еврокомиссии, которая, по их утверждению, ущемляет их права. "Мы хотим продолжать производить сами, собственные продукты, потому что они лучшие, и хотим, чтобы этот труд достойно оплачивался. Никто не защищает наши права", - заявила одна из участниц манифестации, приехавшая из южной области Калабрия. Она рассказала, что ее производство артишоков и дынь - семейный бизнес, которым, как она надеется, будут заниматься и ее дети. "Но нужно, чтобы нам давали это делать, не отнимали последнее", - добавила она. По ее словам, многие хозяйства в последние годы разорились.

Среди других претензий к Еврокомиссии звучало то, что фермеров принуждают отказываться от посевов и передавать земельные угодья под другие нужды, например, установку инфраструктуры для производства альтернативной энергии. В целом плакаты носили достаточно популистский характер.

Протесты итальянских фермеров длятся уже несколько недель, но пока ограничивались отдельными локальными выступлениями и не приводили к большим затруднениям. Несколько сот тракторов собирались на подступах к Риму. Но затем одна из крупных ассоциаций протестующих вышла из акции, удовлетворившись результатами встреч с представителями правительства. Оставшиеся, которых меньшая часть, продолжают выступать против всех, включая итальянские власти, утверждая, что правительство не может отстаивать их интересы в Брюсселе, поскольку зависит от ЕС и не может не подчиняться общим правилам.

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