В центре Рима ограбили магазин Louis Vuitton

Крупная кража произошла в магазине Louis Vuitton в центре Рима.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

Не менее трех злоумышленников в масках протаранили на автомобиле металлические рольставни и проникли в складское помещение магазина. Из помещения вынесли весь товар. Стоимость похищенного еще предстоит оценить.

Инцидент произошел минувшей ночью, на месте работают следователи и полиция.