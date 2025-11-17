Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В центре Рима ограбили магазин Louis Vuitton

    • 17 ноября, 2025
    • 15:47
    Крупная кража произошла в магазине Louis Vuitton в центре Рима.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

    Не менее трех злоумышленников в масках протаранили на автомобиле металлические рольставни и проникли в складское помещение магазина. Из помещения вынесли весь товар. Стоимость похищенного еще предстоит оценить.

    Инцидент произошел минувшей ночью, на месте работают следователи и полиция.

    Louis Vuitton Италия ограбление

