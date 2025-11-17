В центре Рима ограбили магазин Louis Vuitton
- 17 ноября, 2025
- 15:47
Крупная кража произошла в магазине Louis Vuitton в центре Рима.
Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.
Не менее трех злоумышленников в масках протаранили на автомобиле металлические рольставни и проникли в складское помещение магазина. Из помещения вынесли весь товар. Стоимость похищенного еще предстоит оценить.
Инцидент произошел минувшей ночью, на месте работают следователи и полиция.
