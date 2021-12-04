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В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США

В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США В Рокфеллер-центре, который считается одним из символов американского штата Нью-Йорк, прошла церемония освещения елки.
Другие страны
4 декабря 2021 г. 12:44
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США

В Рокфеллер-центре, который считается одним из символов американского штата Нью-Йорк, прошла церемония освещения елки.

Как сообщает американское бюро Report, миллионы людей стекаются на остров Манхэттен, чтобы посмотреть традиционное шоу, которое проводится в канун Нового года уже 89 лет. Украшенное игрушками и увенчанное звездой, состоящей из кристаллов Сваровски, дерево освещено более чем 50 000 разноцветных светодиодных лампочек.

Прошлогодняя церемония была закрыта для публики из-за пандемии коронавируса, в этом году на грандиозной презентации в Рокфеллер-центре рождественская елка сияла всеми огнями, которые придали улицам Нью-Йорка привлекательную атмосферу. Витрины магазинов вокруг Рокфеллер-центра также разукрашены праздничными огоньками. Елка будет освещаться каждый день до Нового года с 17:00 до 00:00, а 31 декабря - в новогоднюю ночь в течение 24 часов.

Традиция установки рождественской елки в самом центре Нью-Йорка родилась в начале 1930-х годов. В 1931 году рабочие, создававшие комплекс зданий Рокфеллер-центра, впервые установили праздничное дерево прямо на строительной площадке. Первая церемония зажжения рождественских огней состоялась в 1933 году. Миллионы людей каждый год приезжают в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на рождественскую елку.

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