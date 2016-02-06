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    В центре Марселя в отеле при пожаре погибли два человека

    Две женщины в возрасте примерно 40 лет отравились дымом и получили тяжелые ожоги

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли и два пострадали в результате пожара в отеле в центре французского Марселя.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пожарная служба города.

    "Две женщины в возрасте примерно 40 лет отравились дымом и получили тяжелые ожоги, они скончались от ран. Еще двое мужчин были госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжелое", - цитирует агентство Франс Пресс заявление Морского пожарного батальона Марселя (Marseille Naval Fire Battalion). Остальные жильцы отеля и персонал эвакуировались самостоятельно перед приездом помощи.

    ЧП произошло в ночь на субботу, возгорание быстро потушила прибывшая команда пожарных. Ведется расследование причин возникновения пожара, говорится в сообщении.

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