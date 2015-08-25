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    ​В центре Киева неизвестные расстреляли машину замминистра образования

    В машине был водитель

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ В центре Киева расстреляна машина заместителя министра образования и науки Инны Совсун.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Facebook.

    "Неизвестные расстреляли с дороги мою служебную машину, которая стояла у министерства. Я в это время была у себя в кабинете, в машине был водитель. Одна из пуль пролетела прямо у него над головой. Другие застряли в задних дверях", - написала она.

    "Приехала полиция, изучают ситуацию. Никаких угроз до этого не получала", - отметила Совсун.

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