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    В центре для мигрантов под Парижем произошел пожар, есть раненые

    Из здания, вмещающего в себя 328 спальных мест, эвакуированы около 30 человек

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Три человека получили тяжелые травмы, еще 11 пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на 16 декабря в центре для рабочих-мигрантов в коммуне Булонь-Бийанкур под Парижем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Europe 1, в настоящее время следователи выделяют криминальный след.

    По результатам  первичного осмотра в холле у входа в это шестиэтажное здание обнаружены следы горючих веществ.

    Из здания, вмещающего в себя 328 спальных мест, эвакуированы около 30 человек.

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