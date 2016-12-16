В центре для мигрантов под Парижем произошел пожар, есть раненые

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Три человека получили тяжелые травмы, еще 11 пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на 16 декабря в центре для рабочих-мигрантов в коммуне Булонь-Бийанкур под Парижем.

Как сообщает Report со ссылкой на Europe 1, в настоящее время следователи выделяют криминальный след.

По результатам первичного осмотра в холле у входа в это шестиэтажное здание обнаружены следы горючих веществ.

Из здания, вмещающего в себя 328 спальных мест, эвакуированы около 30 человек.