​В центре для беженцев в Норвегии возник пожар

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В норвежском поселке Скафсо возник пожар в здании, где местные власти планировали разместить беженцев.

Как передает Report со ссылкой на Dagbladet, пострадавших нет, однако здание серьезно повреждено огнем.

«Пока что мы не знаем, из-за чего возникло возгорание, и работаем с несколькими версиями, в том числе и о поджоге», — сообщила представительница местного управления полиции Гуро Сильян.

Сотрудники пожарных служб ликвидировали возгорание.