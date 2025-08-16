О нас

В центре Дамаска произошел сильный взрыв

В центре Дамаска произошел сильный взрыв Мощный взрыв раздался на оживленной автостраде в районе Меззе сирийской столицы Дамаска.
Другие страны
16 августа 2025 г. 22:48
В центре Дамаска произошел сильный взрыв

Мощный взрыв раздался на оживленной автостраде в районе Меззе сирийской столицы Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

Отмечается, что неизвестные привели в действие взрывчатку, заложенную в автомобиль поблизости от отеля Golden Mezzeh.

Shafaq News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что взрыв причинил только материальный ущерб, данных о пострадавших пока не поступало. Тем не менее к месту происшествия прибыли машины скорой помощи, а силы безопасности оперативно оцепили район происшествия и начали расследование обстоятельств инцидента.

Версия на азербайджанском языке Suriyanın paytaxtında güclü partlayış baş verib

