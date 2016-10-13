В центре Афин взорвалась бомба

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Бомба взорвалась в среду вечером в центре Афин, никто не пострадал, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

По информации издания, неизвестный мужчина позвонил в офис "Газеты редакторов" и заявил, что заложил взрывной механизм в книжный магазин на улице Иппократос, 112, и взрыв произойдет через полчаса.

Сообщается, что взрывом разрушен магазин "Элефтери скепси" ("Свободная мысль").

Летом 2008 года анархисты совершили нападение на этот магазин — тогда примерно 15 человек в масках забросали магазин бутылками с зажигательной смесью и скрылись.

Как отмечают СМИ, взрыв был очень сильный. По мнению обозревателей, характер взрыва указывает на причастность к нему анархистских группировок. Обычно они заранее, за полчаса-час, предупреждают о взрыве редакции газет, которые передают информацию в полицию.

В районе Экзархиа расположены штаб-квартиры многих анархистских организаций.