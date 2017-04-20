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    В центре Афин в банке взорвалась бомба

    Взрыв причинил материальный ущерб офису банка и близлежащим зданиям

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Бомба взорвалась в отделении банка Eurobank в центре греческой столицы.

    Как передает Report, об этом сообщает Афинское агентство новостей.

    Примерно в 23.00 по бакинскому времени неизвестный позвонил в редакцию новостного сайта zougla.gr и сообщил, что в офисе Eurobank в доме 7 на улице Сантароза взрыв произойдет через 35 минут. Офис находится в самом центре столицы, между улицами Панепистимиу и Стадиу.

    Полиция перекрыла район. Информации о пострадавших нет.

    Взрыв причинил материальный ущерб офису банка и близлежащим зданиям, сообщает агентство.

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